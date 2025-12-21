Юрист предупредил о мошенничестве с «инвестированием» новогодних премий

Курбаков отметил, что в действительности перечисленные средства поступают на счета мошенников, после чего вернуть деньги через банк становится невозможно. Он напомнил о необходимости повышенной бдительности, призвал тщательно проверять подлинность сообщений и пользоваться только официальными источниками информации.