Лукашенко вылетел в Россию, где проведет переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщила пресс-служба президента.
Так, 21 — 22 декабря белорусский лидер будет совершать рабочую командировку в соседнее государство. В Санкт-Петербурге Лукашенко примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.
В воскресенье, 21 декабря, глава Беларуси поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Сообщается, что на повестке мероприятия — два десятка вопросов. В частности, главами стран ЕАЭС будет обсуждаться формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, главные направления международной деятельности на 2026 год, развитие торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также некоторые другие вопросы.
Традиционная неформальная встреча глав стран-членов СНГ пройдет 22 декабря. Главы государств оценят перспективы интеграционного сотрудничества и подведут итоги 2025 года.
В рамках визита Александра Лукашенко в Санкт-Петербург запланирована его встреча президентом России Владимиром Путиным.
Накануне, Александр Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси.