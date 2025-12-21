Лукашенко вылетел в Россию, где проведет переговоры с Путиным

В воскресенье, 21 декабря, глава Беларуси поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Сообщается, что на повестке мероприятия — два десятка вопросов. В частности, главами стран ЕАЭС будет обсуждаться формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, главные направления международной деятельности на 2026 год, развитие торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также некоторые другие вопросы.