Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко вылетел в Россию, где проведет переговоры с Путиным

Лукашенко поучаствует в саммитах ЕАЭС и СНГ и встретится с Путиным в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщила пресс-служба президента.

Так, 21 — 22 декабря белорусский лидер будет совершать рабочую командировку в соседнее государство. В Санкт-Петербурге Лукашенко примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

В воскресенье, 21 декабря, глава Беларуси поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Сообщается, что на повестке мероприятия — два десятка вопросов. В частности, главами стран ЕАЭС будет обсуждаться формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, главные направления международной деятельности на 2026 год, развитие торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также некоторые другие вопросы.

Традиционная неформальная встреча глав стран-членов СНГ пройдет 22 декабря. Главы государств оценят перспективы интеграционного сотрудничества и подведут итоги 2025 года.

В рамках визита Александра Лукашенко в Санкт-Петербург запланирована его встреча президентом России Владимиром Путиным.

Накануне, Александр Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше