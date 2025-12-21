Десять человек погибли при стрельбе под Йоханнесбургом

Десять человек погибли и еще десять пострадали при стрельбе в поселке Беккерсдаль, расположенном под Йоханнесбургом в Южно-Африканской Республике. Это произошло в баре KwaNoxolo.
Предварительно, среди жертв нападения есть несколько детей. Кроме того, был убит водитель онлайн-сервиса вызова такси, который находился возле бара. Мотив преступника, открывшего беспорядочную стрельбу, неизвестен.
— Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора… У нас нет информации о том, кто именно это сделал, — передает Barrons.
Ранее четыре человека убиты и 14 пострадали при стрельбе на детском празднике в городе Стоктон, Калифорния. По словам местных властей, это произошло на дне рождения ребенка, который отмечали в кафе.
Несколько человек также пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, которого сразу же доставили в больницу.
До этого в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.