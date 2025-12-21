В Кашкадарье водитель «бешеной» «Нексии» устроил опасное шоу на дороге

В комментариях многие предположили, что водитель мог быть пьян и, возможно, таким образом пытался скрыться от сотрудников ДПС. Кто-то иронично заметил, что у отдельных водителей празднование Нового года, похоже, уже началось, и теперь всем стоит быть особенно осторожными на дорогах.