В Кашкадарье водитель «бешеной» «Нексии» устроил опасное шоу на дороге

В комментариях многие предположили, что водитель мог быть пьян и, возможно, таким образом пытался скрыться от сотрудников ДПС. Кто-то иронично заметил, что у отдельных водителей празднование Нового года, похоже, уже началось, и теперь всем стоит быть особенно осторожными на дорогах.
В областном управлении безопасности дорожного движения отреагировали на инцидент. По официальным данным, происшествие случилось 19 декабря примерно в 23:45 на 79-м километре трассы «Карши — Шахрисабз», проходящей через махаллю «Янгиобод» в Чиракчинском районе.
Водитель Nexia потерял управление и столкнулся с автомобилем Cobalt, который двигался в том же направлении. Далее, испугавшись произошедшего, водитель Nexia попытался уехать с места ДТП — он поехал назад по трассе, но в итоге столкнулся ещё и с автомобилем Lacetti.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал — ни водитель, ни пассажиры. Сейчас по факту ДТП проводится расследование.
Инцидент вызывает много вопросов. Зачем так грубо скрываться с места аварии? Почему водитель действовал столь неадекватно? Возможно, он действительно был пьян или в машине находилось нечто, что не предназначалось для посторонних глаз.
Пока официальные органы выясняют детали, остается напомнить — в предпраздничный период на дорогах особенно важно сохранять бдительность и не терять осторожность.