Эколог оценил последствия аномально бессонного декабря для ежей и медведей

Он успокоил, что подобные бесснежные декабри уже бывали и обходились без катастроф. Хотя тёплая зима может сократить запас подножного корма для медведей, реальную угрозу их популяции, по словам эксперта, представляют в первую очередь браконьеры, а не погода.
Рыбальченко объяснил, что зимняя спячка для медведя — это состояние, близкое к анабиозу, когда энергия расходуется крайне медленно. Если же зверь ведёт активный образ жизни, то накопленный жир тратится гораздо быстрее. При случайной встрече с медведем в лесу эколог советует медленно, не привлекая внимания, отступить примерно на 15 метров — с такого расстояния зверь обычно теряет интерес.
Что касается ежей, то, по мнению Рыбальченко, им пережить зиму будет проще, так как им легче найти укромное место для спячки.
«Ёжику гораздо проще найти себе укромное местечко, где он бы мог провести и зиму, и Новый год тоже. Всё-таки они маленькие. Я думаю, что этот процесс будет более быстрым и без травм. Всё будет хорошо с ёжиками, успеют спрятаться», — подытожил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за аномально тёплой осени многие змеи в Московской области не могли впасть в спячку, ведь им для этого нужен устойчивый сигнал в виде похолодания. На территории Подмосковья обитают три вида змей: обыкновенная гадюка — ядовитая, а уж и медянка — безвредные.
