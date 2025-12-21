Эколог оценил последствия аномально бессонного декабря для ежей и медведей

«Ёжику гораздо проще найти себе укромное местечко, где он бы мог провести и зиму, и Новый год тоже. Всё-таки они маленькие. Я думаю, что этот процесс будет более быстрым и без травм. Всё будет хорошо с ёжиками, успеют спрятаться», — подытожил он.