Хоккеистки «Бирюсы» выиграли все матчи выездной серии в Екатеринбурге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская «Бирюса» успешно провела выездную серию чемпионата России по хоккею среди женских команд, одержав три победы над екатеринбургским СКСО.

Источник: Соцсети

Итоги встреч — 5:1, 6:3 и 6:2 в пользу «Бирюсы», сообщает краевое минспорта.

В поединках с соперником главный тренер команды Александр Ведерников активно варьировал состав, в том числе давая игровое время молодым хоккеисткам. В результате свои первые шайбы в текущем сезоне забросили Татьяна Кораблина и Софья Лифатова.

Самыми результативными игроками серии стали Виктория Бурдукова, Афина Патманидис и Вероника Барцайкина — каждая из них отличалась голами во всех трех матчах. Также стоит отметить Оксану Митрофанову, которая забросила две шайбы и отдала четыре результативные передачи.

По итогам выездной серии «Бирюса» закрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Завершающие матчи 2025 года команда проведет в Воскресенске — 23, 24 и 26 декабря красноярские хоккеистки сыграют с подмосковным «Торнадо», одним из претендентов на медали.

16+