Хоккеистки «Бирюсы» выиграли все матчи выездной серии в Екатеринбурге

Самыми результативными игроками серии стали Виктория Бурдукова, Афина Патманидис и Вероника Барцайкина — каждая из них отличалась голами во всех трех матчах. Также стоит отметить Оксану Митрофанову, которая забросила две шайбы и отдала четыре результативные передачи.