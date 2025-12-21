Мбаппе назвал Роналду своим кумиром и другом после повторения его рекорда в «Реале»

В день своего 27-летия Мбаппе отличился в матче против «Севильи» (2:0) и сравнялся с рекордом Роналду, забив 59 голов за календарный год. После гола француз отметил это событие фирменным празднованием Роналду. В видеообращении, опубликованном в запрещённую соцсеть, он заявил, что это невероятно — повторить достижение кумира в свой первый год в «Реале». Мбаппе поблагодарил Роналду за помощь в адаптации и выразил радость, что теперь его голы помогают клубу побеждать.