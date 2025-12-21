Мбаппе назвал Роналду своим кумиром и другом после повторения его рекорда в «Реале»

В день своего 27-летия Мбаппе отличился в матче против «Севильи» (2:0) и сравнялся с рекордом Роналду, забив 59 голов за календарный год. После гола француз отметил это событие фирменным празднованием Роналду. В видеообращении, опубликованном в запрещённую соцсеть, он заявил, что это невероятно — повторить достижение кумира в свой первый год в «Реале». Мбаппе поблагодарил Роналду за помощь в адаптации и выразил радость, что теперь его голы помогают клубу побеждать.
«Криштиану — мой друг и мой кумир. Празднование было посвящено ему. Криштиану помог мне адаптироваться здесь. Хочу передать ему свои наилучшие пожелания», — написал Мбаппе.
Бывший игрок «Пари Сен-Жермен», перешедший в мадридский клуб летом 2024 года, уже забил 28 мячей в текущем сезоне. На данный момент Килиан Мбаппе возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании с 18 забитыми голами.
Ранее сообщалось, что на стадионе «Сантьяго Бернабеу» израильский болельщик мадридского «Реала», Игаль Бродкин, скончался во время матча против «Барселоны» (2:1). По информации Sport.es, причиной стало сердечное недомогание, спровоцированное неудачным пенальти, пробитым Килианом Мбаппе. Бродкин потерял сознание после удара, и, несмотря на попытки привлечь внимание к его состоянию и информирование судьи вратарем Тибо Куртуа, игра не была остановлена. Медики оказали первую помощь на месте, но в больнице была констатирована смерть болельщика.
