Стоматолог объяснил, почему от шампанского и оливье болят зубы

По словам врача, мандарины с их лимонной и аскорбиновой кислотами усиливают это воздействие, особенно если на эмали есть микротрещины. Кислоты быстрее достигают чувствительного дентина, вызывая резкую, кратковременную боль.
Доктор также отметил, что салаты с майонезом и маринадами усугубляют проблему. Углеводы из овощей становятся пищей для бактерий, вырабатывающих кислоты, а остатки еды, застревая между зубов, поддерживают агрессивную среду ещё несколько часов после трапезы.
«Углеводы из картофеля и моркови служат питательной средой для бактерий, вырабатывающих кислоты. Остатки пищи задерживаются между зубами и вокруг несостоятельных пломб, поддерживая кислую среду в течение нескольких часов после еды», — заключил стоматолог.
