Стоматолог объяснил, почему от шампанского и оливье болят зубы

Шампанское, содержащее органические кислоты и углекислый газ, временно повышает кислотность во рту. В этой среде эмаль теряет минералы, становясь более проницаемой для раздражителей. Об этом рассказал «Вечерней Москве» врач стоматолог-терапевт Магомади Халилбеков.

Источник: Life.ru

По словам врача, мандарины с их лимонной и аскорбиновой кислотами усиливают это воздействие, особенно если на эмали есть микротрещины. Кислоты быстрее достигают чувствительного дентина, вызывая резкую, кратковременную боль.

Доктор также отметил, что салаты с майонезом и маринадами усугубляют проблему. Углеводы из овощей становятся пищей для бактерий, вырабатывающих кислоты, а остатки еды, застревая между зубов, поддерживают агрессивную среду ещё несколько часов после трапезы.

«Углеводы из картофеля и моркови служат питательной средой для бактерий, вырабатывающих кислоты. Остатки пищи задерживаются между зубами и вокруг несостоятельных пломб, поддерживая кислую среду в течение нескольких часов после еды», — заключил стоматолог.

Ранее Life.ru рассказывал, почему на Новый год не следует запивать шампанским селёдку под шубой. Дело здесь не столько в качестве самой продукции, сколько в опасности этой комбинации. К такому салату лучше подойдёт вода или сухое вино.

