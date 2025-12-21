В поселке Заларинского района прокуратура добилась ремонта общего имущества

Прокуратура внесла представление и обратилась в суд с иском об обязательном проведении ремонта. Суд удовлетворил требования надзорного органа. В результате принятых мер во всех домах, где были выявлены нарушения, управляющей компанией проведен полный объем ремонтных работ. Нарушения жилищного законодательства устранены.