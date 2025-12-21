Ричмонд
В поселке Заларинского района прокуратура добилась ремонта общего имущества

Управляющая компания не следила за состоянием подвалов и лестниц.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Тыреть Заларинского района благодаря вмешательству надзорного ведомство удалось добиться ремонта общего имущества многоквартирного дома. Об это КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Установлено, что управляющей компанией при содержании общего имущества в многоквартирных домах п. Тыреть не обеспечено надлежащее содержание подвальных помещений, лестниц, трубопроводов отопления и водоснабжения, оконных заполнений в подъездах, внутренней отделки стен подъезда, фасадов домов, — поделились в ведомстве.

Прокуратура внесла представление и обратилась в суд с иском об обязательном проведении ремонта. Суд удовлетворил требования надзорного органа. В результате принятых мер во всех домах, где были выявлены нарушения, управляющей компанией проведен полный объем ремонтных работ. Нарушения жилищного законодательства устранены.