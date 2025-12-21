В Перми расширят зону платной парковки с 23 декабря

В Перми добавляют платные парковочные места.
С 23 декабря 2025 года в Перми произойдет расширение зоны платных парковок в центре города. Новые участки будут включены в существующую тарифную зону № 101. Стоимость парковки на них составит 30 рублей в час, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.
«С 23 декабря 2025 года в Перми расширится зона платных парковок. Парковочные места будут включены в границы тарифной зоны платных парковок № 101. Стоимость парковки на этих участках составит 30 рублей в час. Режим работы платных парковок установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней», — сказано на странице Пермской дирекции дорожного движения в соцсети «ВКонтакте».
Согласно опубликованному перечню, платными станут участки на улицах Матросова, Советской, Свердловской, Окулова, Хохрякова, Петропавловской, Ленина, Толмачева, а также проезд в жилом комплексе «Гулливер».