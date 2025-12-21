В Перми расширят зону платной парковки с 23 декабря

«С 23 декабря 2025 года в Перми расширится зона платных парковок. Парковочные места будут включены в границы тарифной зоны платных парковок № 101. Стоимость парковки на этих участках составит 30 рублей в час. Режим работы платных парковок установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней», — сказано на странице Пермской дирекции дорожного движения в соцсети «ВКонтакте».