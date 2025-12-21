Овечкин обновил личный антирекорд в сезоне НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обновил личный антирекорд сезона Национальной хоккейной лиги, не забив ни одного гола в седьмом матче подряд.
Накануне, 20 декабря, состоялась игра с «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (2:5), во время которой Овечкину не удалось забросить шайбу.
В последний раз на регулярном чемпионате российский спортсмен забивал 4 декабря — в матче с «Сан-Хосе Шаркс», оформив дубль в ворота соперников.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 10-е место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги среди лучших бомбардиров при игре в большинстве, обогнав чешского хоккеиста Яромира Ягра.