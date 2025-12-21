Американский предприниматель Илон Маск публично согласился с жёстким заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард. Речь идёт об обвинениях в адрес так называемого глубинного государства (deep state).
Габбард в своей публикации в социальной сети X опровергла распространяемые некоторыми СМИ утверждения. По её словам, подведомственные ей структуры не верят в миф о стремлении России завоевать Европу. Эти утверждения она назвала частью кампании, цель которой — подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. В этом контексте Габбард упомянула «ястребов из глубинного государства и их СМИ».
Маск отреагировал на это сообщение кратким, но ёмким комментарием. Под постом главы разведки он написал: «Именно».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала неистовые усилия, прикладываемые Европой для продолжения конфликта на Украине. Дипломат отметила, что европолитики делают все возможное, лишь бы сорвать или ухудшить любые мирные инициативы.