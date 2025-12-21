Габбард в своей публикации в социальной сети X опровергла распространяемые некоторыми СМИ утверждения. По её словам, подведомственные ей структуры не верят в миф о стремлении России завоевать Европу. Эти утверждения она назвала частью кампании, цель которой — подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. В этом контексте Габбард упомянула «ястребов из глубинного государства и их СМИ».