Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению

Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 — в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 миллионов рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов — в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.