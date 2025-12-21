Хирург объяснил, почему не выйдет сделать подтяжку лица через рот

Он заявил, что подобные обещания — это чаще всего маркетинговый ход, вводящий людей в заблуждение. Лицо представляет собой сложную многослойную структуру, и для его омоложения необходимо мобилизовать глубокие ткани (SMAS-слой), удалить избытки кожи и надёжно зафиксировать результат.
Хирург пояснил, что убрать лишнюю кожу через рот невозможно. Манипуляции, проводимые исключительно через ротовую полость, максимум способны создать впадины на щеках, но не решают задач полноценной подтяжки. Часто эту процедуру ошибочно путают с удалением жировых комков Биша, что является отдельной операцией.
«Эту кожу некуда “деть” и невозможно убрать через рот. Попытка что-либо “подшить изнутри рта” не решает ни одной из этих задач. Максимум, на что способна манипуляция только через ротовую полость, — это создание впадин на щеках, что к подтяжке не имеет отношения», — заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что мужчины стали гораздо часто обращаться к пластическим хирургам с просьбой уменьшить им грудь. Врачи считают, что всему виной эпидемия ожирения. К примеру, в США в 2024 году было проведено 26 430 таких вмешательств.
