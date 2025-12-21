Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурадов: Киевский режим движется к завершению, раз идёт на убийства детей

Гибель ребёнка после ракетной атаки Украины на Севастополь следует расценивать как акт терроризма: такие действия демонстрируют агонию украинского режима. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на II Международном Екатерининском форуме.

Источник: Life.ru

«Это не агрессия, это откровенный терроризм. Этими методами они пользуются постоянно. И чем больше они применяют террористические методы, тем, конечно, сложнее будет вообще выжить этому украинскому режиму», — сказал Мурадов.

Мурадов подчеркнул, что применение террористических методов является признаком приближения конца украинского режима. По его мнению, такие действия лишь подтверждают кризисное состояние власти в стране и демонстрируют её неспособность управлять конфликтом цивилизованными средствами.

Ранее сообщалось, что в московской больнице скончалась 15-летняя девочка, пострадавшая при ударе Вооружённых сил Украины по Севастополю 30 ноября. Причиной смерти стал осколок сбитого воздушного объекта. Это стало трагической потерей для всех жителей города, и он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.