«Это не агрессия, это откровенный терроризм. Этими методами они пользуются постоянно. И чем больше они применяют террористические методы, тем, конечно, сложнее будет вообще выжить этому украинскому режиму», — сказал Мурадов.
Мурадов подчеркнул, что применение террористических методов является признаком приближения конца украинского режима. По его мнению, такие действия лишь подтверждают кризисное состояние власти в стране и демонстрируют её неспособность управлять конфликтом цивилизованными средствами.
Ранее сообщалось, что в московской больнице скончалась 15-летняя девочка, пострадавшая при ударе Вооружённых сил Украины по Севастополю 30 ноября. Причиной смерти стал осколок сбитого воздушного объекта. Это стало трагической потерей для всех жителей города, и он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
