«Выпить за любовь»: главный романтик эстрады остался без концертов накануне Нового год

Ранее сообщалось, что певец Тимур Родригез на ближайшие три месяца фактически остался без концертов. Организаторы мероприятий отказались от сотрудничества из ‑за, по их мнению, завышенных требований к гонорару и условиям работы артиста. Так, базовый гонорар Родригеза за 50‑минутное выступление составляет не менее 3,5 млн рублей, при безналичном расчете сумма увеличивается еще на 13%. Кроме того, артист настаивает на предоставлении двух отдельных гримерок, охраны численностью до 15 человек и полном отсутствии доступа посторонних за кулисы.