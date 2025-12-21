«Выпить за любовь»: главный романтик эстрады остался без концертов накануне Нового год

Концерт Николаева стоит 10 млн за час.
Певец Игорь Николаев в предновогодний период оказался одним из наименее востребованных исполнителей. Из ‑за отсутствия заказов на выступления его гонорар пришлось сократить вдвое — с 10 до пяти миллионов рублей, сообщает telegram-канала Mash.
«Из-за отсутствия концертов даже пришлось снизить гонорар вдвое, с 10 до пяти миллионов рублей. В последние две недели декабря желающих выпить за любовь не осталось — все окошки свободны. На НГ тоже пусто, команда композитора даже готова торговаться и сделать скидку на 31 декабря — лишь бы купили выступление», — передает telegram-канал.
Еще в сентябре стоимость вечера с участием Николаева составляла 2,5-три миллиона рублей, однако в ноябре, на фоне резкого роста спроса, цена за час выступления была повышена до 10 млн. В тот период певец работал с серьезной нагрузкой, несмотря на проблемы с сердцем, а менеджмент рассчитывал сохранить такой же плотный график и в декабре.
Концертный райдер Игоря Юрьевича, как отмечает Mash, давно согласован и остается неизменным: в гримерке должны быть чайник, посуда, чай, вода, печенье, фрукты, ягоды, сырная и рыбная нарезки. Из алкогольных напитков — виски Jack Daniel’s и две бутылки малинового вина. По требованиям к транспорту указаны строго тонированные автомобили Mercedes S-класса (кузов 221 или 222). Сценические костюмы уже упакованы и готовы к отправке, их доставка оплачивается отдельно и составляет шесть тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что певец Тимур Родригез на ближайшие три месяца фактически остался без концертов. Организаторы мероприятий отказались от сотрудничества из ‑за, по их мнению, завышенных требований к гонорару и условиям работы артиста. Так, базовый гонорар Родригеза за 50‑минутное выступление составляет не менее 3,5 млн рублей, при безналичном расчете сумма увеличивается еще на 13%. Кроме того, артист настаивает на предоставлении двух отдельных гримерок, охраны численностью до 15 человек и полном отсутствии доступа посторонних за кулисы.