«Обладал невероятным обаянием»: Рутберг отреагировала на смерть Лобоцкого

Народная артистка России Юлия Рутберг, четвертая жена актера Анатолия Лобоцкого, с которым она прожила в гражданском браке восемь лет, заявила о том, что артиста уважали как коллеги, так и зрители.

— Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих, — передает слова Рутберг РИА Новости.

О кончине Лобоцкого стало известно 20 декабря. Об этом сообщило его близкое окружение. Позднее СМИ сообщили, что причиной смерти артиста стал рак легкого — в 2024 году ему удалили часть органа.

Лобоцкий известен зрителям по роли Саши Кострова в сериале «Молодежка», а также по образу полковника Глухова в фильме «Калашников».

Прощание с народным артистом России пройдет в Театре Маяковского в Москве. Актер вступил в труппу театра сразу после окончания ГИТИСа.