Москвичей предупредили о морозах

«Кстати, в этом декабре народная мудрость, вынесенная в заголовок, как никогда в тему — уже завтра к вечеру в Москве уверенный “минус”, в ночь на вторник минус 11 — минус 13 градусов, да и днем немногим теплее, около минус 10 градусов. Пик холодной волны придется на ночь среды, когда в столице морозы окрепнут до минус 13 — минус 15 градусов, ну, а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату минус 5 — минус 7», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.