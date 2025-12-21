Ричмонд
Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Леус: пик волны холода в Москве придется на ночь среды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пик волны холода в Москве придется на ночь среды, морозы окрепнут до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Кстати, в этом декабре народная мудрость, вынесенная в заголовок, как никогда в тему — уже завтра к вечеру в Москве уверенный “минус”, в ночь на вторник минус 11 — минус 13 градусов, да и днем немногим теплее, около минус 10 градусов. Пик холодной волны придется на ночь среды, когда в столице морозы окрепнут до минус 13 — минус 15 градусов, ну, а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату минус 5 — минус 7», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что к концу рабочей недели начнется оттепель.