Осуждённая журналистка Баязитова просит суд зачесть время в СИЗО в срок наказания

Отбывающая наказание во Владимирской области журналистка Александра Баязитова обратилась в суд с просьбой зачесть время содержания под стражей в срок лишения свободы. Информация об этом следует из карточки дела, размещённой в картотеке районного суда.

В материалах указано, что речь идёт о ходатайстве «о зачёте времени содержания под стражей» в соответствии со статьями Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. В качестве лица, как передаёт РИА «Новости», в отношении которого поступило обращение, указана Александра Баязитова.

В суде уточнили, что вопрос касается исключительно перерасчета уже отбытого времени в рамках действующего приговора. Какие именно периоды ареста Баязитова просит включить в срок наказания, не раскрывается. По данным суда, ходатайство журналистка подала лично.

Александра Баязитова известна как журналист и автор Telegram-канала «Адские бабки», где публиковались резонансные материалы о бизнесе и банковской сфере. Её дело вызвало широкий общественный интерес: коллеги называли процесс показательным и обсуждали давление на независимых журналистов. В ноябре 2023 года суд приговорил Баязитову к пяти годам за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с деятельностью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд удалить ссылки на эту информацию. Баязитова свою вину не признала. Сам Ушаков позже обратился в суд с просьбой смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, но вердикт оставили в силе.

