Осуждённая журналистка Баязитова просит суд зачесть время в СИЗО в срок наказания

Александра Баязитова известна как журналист и автор Telegram-канала «Адские бабки», где публиковались резонансные материалы о бизнесе и банковской сфере. Её дело вызвало широкий общественный интерес: коллеги называли процесс показательным и обсуждали давление на независимых журналистов. В ноябре 2023 года суд приговорил Баязитову к пяти годам за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с деятельностью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд удалить ссылки на эту информацию. Баязитова свою вину не признала. Сам Ушаков позже обратился в суд с просьбой смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, но вердикт оставили в силе.