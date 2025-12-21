Ричмонд
Воронежская фигуристка Костылева перестала тренироваться у Плющенко

О разрыве отношений объявили 2-кратный Олимпийский чемпион и мать фигуристки.

Источник: Комсомольская правда

21 декабря 2-кратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о решении прекратить сотрудничество с воронежской спортсменкой Еленой Костылевой.

— Наш путь с Леной, к сожалению, на данный момент закончился, — написал в своем телеграм-канале именитый спортсмен.

Разрыв отношений подтвердила мать фигуристки Ирина Костылева:

— Моя дочь больше не работает с Евгением Плющенко. Окончательно. На его программах Лены больше не будет.

В разговоре с «КП» Ирина Костылева добавила, что ее дочь второй день работает с другим тренером. При этом, не уточнила, с каким именно.

Напомним, что Плющенко и Костылева-старшая конфликтовали не первый месяц. Впрочем, несмотря на смену тренера, Костылева продолжит тренироваться в подмосковном училище Олимпийского резерва № 1.