Воронежская фигуристка Костылева перестала тренироваться у Плющенко

21 декабря 2-кратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о решении прекратить сотрудничество с воронежской спортсменкой Еленой Костылевой.
— Наш путь с Леной, к сожалению, на данный момент закончился, — написал в своем телеграм-канале именитый спортсмен.
Разрыв отношений подтвердила мать фигуристки Ирина Костылева:
— Моя дочь больше не работает с Евгением Плющенко. Окончательно. На его программах Лены больше не будет.
В разговоре с «КП» Ирина Костылева добавила, что ее дочь второй день работает с другим тренером. При этом, не уточнила, с каким именно.
Напомним, что Плющенко и Костылева-старшая конфликтовали не первый месяц. Впрочем, несмотря на смену тренера, Костылева продолжит тренироваться в подмосковном училище Олимпийского резерва № 1.