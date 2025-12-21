Плющенко завершил сотрудничество с Костылевой на фоне скандала с ее матерью

«Видит бог, что я и вся наша команда боролась за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, однако, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера, и всей команды. Я знаю как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал двукратный олимпийский чемпион.