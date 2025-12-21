Плющенко завершил сотрудничество с Костылевой на фоне скандала с ее матерью

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой Еленой Костылевой. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Плющенко подчеркнул, что сообщает эту новость «с сожалением».
«Видит бог, что я и вся наша команда боролась за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, однако, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера, и всей команды. Я знаю как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал двукратный олимпийский чемпион.
Он обратился к фигуристке с напоминанием, что у нее есть его номер телефона и он «всегда поможет и поддержит независимо ни от чего». Также Плющенко пожелал Костылевой побед, назвав ее «очень талантливой и сильной девочкой», и выразил уверенность в том, что их «книга не прочитана до конца, а глава не закончена».
Ранее Плющенко подал жалобу на мать 14-летней спортсменки Ирину, обвинив ее в жестоком обращении с девочкой. Жена тренера, продюсер Яна Рудковская обнародовала видео, на котором женщина бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.