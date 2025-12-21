Франция усилила охрану ферм с устрицами из-за краж перед Рождеством

По данным канала, некоторые хозяйства уже пострадали от злоумышленников. В конце ноября владелец фермы в коммуне Ге (департамент Марна) сообщил о краже всего запаса свежих и замороженных улиток на сумму 90 тыс. евро. В коммуне Вьен (департамент Изер) в ночь с 11 на 12 декабря ограблению подвергся склад, откуда исчезло 250 кг утиных грудок и фуа-гра.