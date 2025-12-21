Франция усилила охрану ферм с устрицами из-за краж перед Рождеством

Французская жандармерия в преддверии Рождества и новогодних праздников задействует дополнительные наряды для охраны фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц. Как сообщает телеканал BFMTV, это связано с повышенным риском краж в период высокого спроса на данные продукты.
По данным канала, некоторые хозяйства уже пострадали от злоумышленников. В конце ноября владелец фермы в коммуне Ге (департамент Марна) сообщил о краже всего запаса свежих и замороженных улиток на сумму 90 тыс. евро. В коммуне Вьен (департамент Изер) в ночь с 11 на 12 декабря ограблению подвергся склад, откуда исчезло 250 кг утиных грудок и фуа-гра.
Сообщений о кражах с устричных ферм в этом году пока не поступало, однако ранее из некоторых хозяйств пропадали тонны деликатесных моллюсков.
Подполковник жандармерии Эрван Куаффар отметил, что к охране привлекаются дополнительные силы, включая резервистов. Вблизи потенциальных мишеней организованы патрули с участием жандармов на лошадях и мотоциклах, а для наблюдения за устричными фермами используются катера морской жандармерии. По словам Куаффара, видимое присутствие правоохранителей должно отпугнуть преступников.
Кроме того, владельцам хозяйств рекомендуется проводить регулярный аудит безопасности. Жандармы бесплатно посещают фермы и могут давать рекомендации, например, по укреплению ограждений или установке датчиков движения.
Ранее сообщалось, что сотрудник Елисейского дворца два года похищал оттуда фарфоровые изделия.