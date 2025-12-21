Ричмонд
Бонус за безумный трюк: Как получить компенсацию за неуклюжее падение на улице

По закону за безопасность и чистоту тротуаров отвечает обслуживающая организация: УК, ТСЖ, администрация или собственник участка. Как получить от них компенсацию за своё неуклюжее падение на улице, рассказал радио Sputnik адвокат Алексей Конецкий.

Источник: Life.ru

Если человек поскользнулся и получил травму, ключевое значение имеет официальная фиксация происшествия, подчеркнул эксперт.

«Если человек поскользнулся, получил травму, нужно зафиксировать данный инцидент по каналу 112, потому что материалы полиции здесь имеют ключевое значение», — отметил юрист.

Без этих документов доказать факт получения травмы и взыскать компенсацию будет крайне сложно, отметил он.

Конецкий пояснил, что за лёгкий вред здоровью виновная организация несёт гражданскую ответственность, выплачивая компенсацию и расходы на лечение. Если же последствия тяжёлые — причинён серьёзный вред, наступила инвалидность или смерть — речь идёт уже об уголовной ответственности. В рамках уголовного дела можно взыскать моральный вред, исчисляемый сотнями тысяч рублей.

Кстати, размещение новогодней ёлки в коридоре многоквартирного дома чревато привлечением к административной ответственности. Коридоры и лестничные клетки юридически относятся к совместной собственности всех владельцев жилых помещений. Следовательно, любые действия с этим имуществом требуют коллективного одобрения, что регламентировано нормами жилищного законодательства. Игнорирование этих правил, по его словам, является прямым нарушением.

