Бонус за безумный трюк: Как получить компенсацию за неуклюжее падение на улице

Если человек поскользнулся и получил травму, ключевое значение имеет официальная фиксация происшествия, подчеркнул эксперт.
«Если человек поскользнулся, получил травму, нужно зафиксировать данный инцидент по каналу 112, потому что материалы полиции здесь имеют ключевое значение», — отметил юрист.
Без этих документов доказать факт получения травмы и взыскать компенсацию будет крайне сложно, отметил он.
Конецкий пояснил, что за лёгкий вред здоровью виновная организация несёт гражданскую ответственность, выплачивая компенсацию и расходы на лечение. Если же последствия тяжёлые — причинён серьёзный вред, наступила инвалидность или смерть — речь идёт уже об уголовной ответственности. В рамках уголовного дела можно взыскать моральный вред, исчисляемый сотнями тысяч рублей.
Кстати, размещение новогодней ёлки в коридоре многоквартирного дома чревато привлечением к административной ответственности. Коридоры и лестничные клетки юридически относятся к совместной собственности всех владельцев жилых помещений. Следовательно, любые действия с этим имуществом требуют коллективного одобрения, что регламентировано нормами жилищного законодательства. Игнорирование этих правил, по его словам, является прямым нарушением.
