Бонус за безумный трюк: Как получить компенсацию за неуклюжее падение на улице

Конецкий пояснил, что за лёгкий вред здоровью виновная организация несёт гражданскую ответственность, выплачивая компенсацию и расходы на лечение. Если же последствия тяжёлые — причинён серьёзный вред, наступила инвалидность или смерть — речь идёт уже об уголовной ответственности. В рамках уголовного дела можно взыскать моральный вред, исчисляемый сотнями тысяч рублей.