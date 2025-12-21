Володин запустил опрос об использовании искусственного интеллекта

Вячеслав Володин, глава Государственной думы, провёл опрос среди подписчиков своего канала на Max, чтобы выяснить, используют ли они технологии искусственного интеллекта.
Володин задал вопрос: «Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом?».
Варианты ответа были следующими: «Да», «Нет» и «Не понимаю, что это такое». За первые 10 минут после публикации опроса стало ясно, что большинство респондентов не пользуются возможностями ИИ.
Ранее учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2022» Дмитрий Лутовинов заявил, что ученики все чаще используют искусственный интеллект для написания школьных сочинений.
