Володин запустил опрос об использовании искусственного интеллекта

Председатель Госдумы спросил россиян, пользуются ли они возможностями искусственного интеллекта.

Источник: Аргументы и факты

Вячеслав Володин, глава Государственной думы, провёл опрос среди подписчиков своего канала на Max, чтобы выяснить, используют ли они технологии искусственного интеллекта.

Володин задал вопрос: «Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом?».

Варианты ответа были следующими: «Да», «Нет» и «Не понимаю, что это такое». За первые 10 минут после публикации опроса стало ясно, что большинство респондентов не пользуются возможностями ИИ.

Ранее учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2022» Дмитрий Лутовинов заявил, что ученики все чаще используют искусственный интеллект для написания школьных сочинений.

