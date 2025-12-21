Ричмонд
Белорус Протас забросил шайбу за «Вашингтон» в матче НХЛ против «Детройта»

Белорус Протас забил двенадцатую шайбу за «Вашингтон» в текущем сезоне НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился голом в матче против «Детройт Ред Вингз».

Белорусский форвард забил уже двенадцатую шайбу в текущем сезоне, набрав в сумме 22 очка (гол и пас). Увы, шайба Протаса не помогла «Вашингтону» одержать победу — «краснокрылые» победили со счетом 5:2.

Следующий матч «Вашингтон» будет проходить уже в гостях у «Детройта».

На днях «Вашингтон» Овечкина разгромил «Торонто», а победный гол забросил белорус Протас.

Тем временем Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 21 декабря единственный выходной.