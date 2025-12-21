Белорус Протас забросил шайбу за «Вашингтон» в матче НХЛ против «Детройта»

Белорусский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился голом в матче против «Детройт Ред Вингз».
Белорусский форвард забил уже двенадцатую шайбу в текущем сезоне, набрав в сумме 22 очка (гол и пас). Увы, шайба Протаса не помогла «Вашингтону» одержать победу — «краснокрылые» победили со счетом 5:2.
Следующий матч «Вашингтон» будет проходить уже в гостях у «Детройта».
На днях «Вашингтон» Овечкина разгромил «Торонто», а победный гол забросил белорус Протас.
