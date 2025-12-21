Сельдь под шубой для жителей Башкирии вырос на восемь процентов

Больше всего подорожали яйца — с 13 до 17 рублей, свекла подорожала на 26% до 56 рублей. Картофель стал дороже на 18 процентов до 45 рублей. За лук нужно будет заплатить 13 рублей вместо 11. Морковь подорожала на 12% до 36 рублей.