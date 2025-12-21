Сельдь под шубой для жителей Башкирии вырос на восемь процентов

Анализ 201 чека сообщил, что стоимость приготовления салата сельдь под шубой вырос на восемь процентов. Об этом сообщили журналисты РБК Уфы со ссылкой на «Контур. Маркета». По предоставленным данным, его цена выросла до 333 рублей. В 2024 году — 310 рублей.
Больше всего подорожали яйца — с 13 до 17 рублей, свекла подорожала на 26% до 56 рублей. Картофель стал дороже на 18 процентов до 45 рублей. За лук нужно будет заплатить 13 рублей вместо 11. Морковь подорожала на 12% до 36 рублей.
Также подорожал и майонез до 94 рублей. Единственный подешевевший продукт — сельдь, которая подешевела до 73 рублей.
