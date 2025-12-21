Профессор РАН заявил, что через 10 лет ИИ заменит представителей всех профессий

На вопрос, сможет ли искусственный интеллект заменить академика, эксперт дал утвердительный ответ. Он считает, что в ближайшие 10 лет ИИ технически сможет выполнять трудовые функции представителя практически любой офисной профессии, и не видит в этом трагедии, проводя аналогию с заменой землекопов экскаваторами.
Визильтер пояснил, что творчество, которое часто связывают с эмоциональным выбросом, по сути является созданием нового.
«На этом основана эволюция. Просто у человека творчество связано с очень ярким эмоциональным выбросом. И поэтому интуитивно нам кажется, что творчество может быть только таким, связанным с эмоциями, с креативностью, с личностной неординарностью», — отметил собеседник.
Компьютеры могут делать это буднично, генерируя токен за токеном тексты или картинки, содержащие много креативного. Уже сейчас нейросети работают в полном исследовательском цикле: анализируют данные, выдвигают гипотезы, планируют эксперименты и даже отправляют готовые статьи на рецензию. Первую такую статью опубликовали в 2024 году, и сейчас на конференциях остро стоит вопрос, как быть с искусственно сгенерированными научными работами.
Гораздо тревожнее от информации о том, что искусственный интеллект уже способен заменять нам близких людей. Ранее Life.ru сообщал, что по миру прокатилась волна разводов из-за измен с ИИ. Многие мужья и жёны замечали, что их партнёр ведёт интимную переписку с чат-ботом.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.