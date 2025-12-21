Профессор РАН заявил, что через 10 лет ИИ заменит представителей всех профессий

Компьютеры могут делать это буднично, генерируя токен за токеном тексты или картинки, содержащие много креативного. Уже сейчас нейросети работают в полном исследовательском цикле: анализируют данные, выдвигают гипотезы, планируют эксперименты и даже отправляют готовые статьи на рецензию. Первую такую статью опубликовали в 2024 году, и сейчас на конференциях остро стоит вопрос, как быть с искусственно сгенерированными научными работами.