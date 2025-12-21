Посол Лун-Лай: Россия и Малайзия хотят запустить прямые авиарейсы в 2026 году

Дипломат сообщил, что министерства транспорта двух государств активно ведут переговоры по этому вопросу, и их ход вселяет оптимизм. По словам посла, если реализация планов пойдёт без сбоев, то первые прямые рейсы могут быть запущены уже в первой половине 2026 года.