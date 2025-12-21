Посол Лун-Лай: Россия и Малайзия хотят запустить прямые авиарейсы в 2026 году

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может быть открыто в следующем году. Об этом заявил посол Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун-Лай.
Дипломат сообщил, что министерства транспорта двух государств активно ведут переговоры по этому вопросу, и их ход вселяет оптимизм. По словам посла, если реализация планов пойдёт без сбоев, то первые прямые рейсы могут быть запущены уже в первой половине 2026 года.
«Очень надеемся, что это получится», — добавил Чеонг Лун-Лай.
Он также уточнил, что на начальном этапе предполагается выполнение рейсов авиакомпанией «Red Wings» по маршруту Москва — остров Лангкави. При этом дипломат выразил уверенность, что рост пассажиропотока в перспективе позволит увеличить частоту полётов вплоть до ежедневных.
