Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Лун-Лай: Россия и Малайзия хотят запустить прямые авиарейсы в 2026 году

Министерства транспорта России и Малайзии продолжают работать над запуском прямого авиасообщения между странами.

Источник: Комсомольская правда

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может быть открыто в следующем году. Об этом заявил посол Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун-Лай.

Дипломат сообщил, что министерства транспорта двух государств активно ведут переговоры по этому вопросу, и их ход вселяет оптимизм. По словам посла, если реализация планов пойдёт без сбоев, то первые прямые рейсы могут быть запущены уже в первой половине 2026 года.

«Очень надеемся, что это получится», — добавил Чеонг Лун-Лай.

Он также уточнил, что на начальном этапе предполагается выполнение рейсов авиакомпанией «Red Wings» по маршруту Москва — остров Лангкави. При этом дипломат выразил уверенность, что рост пассажиропотока в перспективе позволит увеличить частоту полётов вплоть до ежедневных.

Прежде сообщалось, что Кипр рассчитывает на перезапуск прямых авиарейсов с Россией. С таким заявлением выступил председатель комитета парламента Кипра по иностранным делам Харис Георгиадис.