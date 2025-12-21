Рестораны и бары Тюмени: кто не пережил год

Прошедший год оказался непростым для ресторанного бизнеса Тюмени. В городе один за другим закрывались как популярные заведения в центре, так и локальные проекты в спальных районах. Одни не проработали и года, другие уходили после десятилетия работы, уступая место новым форматам. URA.RU собрало основные потери года.