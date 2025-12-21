Рестораны и бары Тюмени: кто не пережил год

В Тюмени закрывались как локальные заведения, так и сетевые.
Прошедший год оказался непростым для ресторанного бизнеса Тюмени. В городе один за другим закрывались как популярные заведения в центре, так и локальные проекты в спальных районах. Одни не проработали и года, другие уходили после десятилетия работы, уступая место новым форматам. URA.RU собрало основные потери года.
Центр города: уход известных брендов и ребрендинги.
Год начался с закрытия популярного рестобара «Питер» в центре Тюмени. Как сообщали СМИ со ссылкой на одного из руководителей заведения Акбара Крившина, собственник решил выйти из ресторанного бизнеса и продать проект. Эксперты отмечали, что подобные решения часто связаны с потерей интереса или разногласиями между партнерами.
Следом о закрытии объявил гастробар Winchester. В заведении заявили, что речь идет о реконструкции и запуске нового проекта, однако формат будущего заведения так и не был раскрыт.
Весной в центре города прекратил работу ресторан «Прихожане», открывшийся летом 2024 года. Проект сначала пытались продать за 10,5 млн рублей, но в итоге владельцы полностью ликвидировали бизнес. Сейчас помещение сдается в аренду.
В мае закрылся ресторан «Тарабарин», проработавший меньше года. На его месте почти сразу появилась столовая. Еще одним закрытием стал бар «Секреты» — заведение фактически не работало несколько месяцев, а вывеску сняли в конце весны. На его месте появился новый бар Velvet.
Элитные кварталы: проекты не выдержали конкуренции.
Часть заведений располагалась в элитных кварталах.
В мае прекратил работу ресторан «Купрум», располагавшийся на улице Николая Машарова. Владельцы сообщили о закрытии без пояснения причин, отметив лишь, что история заведения завершена.
Осенью в этом же элитном квартале «Машаров» перестал работать ресторан восточной кухни Tate Izakaya. Представители проекта заявили, что закрытие временное и связано с подготовкой к «чему-то новому», однако конкретные сроки не назывались.
Также в августе прекратил существовать ресторан Piano bar рядом с пешеходной улицей Дзержинского. По данным источников URA.RU, заведение считалось неформальным местом встреч тюменской политической и бизнес-элиты.
Спальные районы: локальные точки тоже не выстояли.
В октябре стало известно о закрытии бара «Заходи на огонек» в микрорайоне Ватутина. Заведение проработало чуть больше года и пользовалось спросом у местных жителей, поскольку альтернатив в районе было немного. Владельцы сообщили, что на его месте появится новый проект.
Клубная жизнь: пауза или конец эпохи.
На ремонт весной закрылся ночной клуб Niti. При этом ресторан и летняя веранда продолжили работу. Владельцы подчеркнули, что закрытие клуба не окончательное.
В августе полностью прекратил работу клуб Atmosphere, известный масштабными вечеринками и выступлениями звезд. Сотрудники сообщили, что в здании откроется другое заведение, но подробности раскрывать не стали.
Кухни мира: от Грузии до Греции.
В мае закрылось кафе грузинской кухни «В гостях у шефа». Соучредитель Давид Гикошвили сообщил, что проект завершает работу как совместный бизнес, а команда сосредоточится на доставке и самовывозе.
Осенью город лишился и греческой таверны «Парнас», проработавшей почти десять лет в Европейском микрорайоне. На фасаде здания уже появился баннер о скором открытии нового заведения.
Федеральные и крупные проекты.
В 2025 году Тюмени закрылся первый ресторан сети «Ростикс».
Летом в ЦУМе закрылся один из первых в городе ресторанов быстрого питания «Ростикс» (бывший KFC), который работал более десяти лет. При этом сеть продолжает функционировать в других районах Тюмени.
В ноябре прекратила работу траттория «Минисыроварня» — совместный проект Аркадия Новикова и холдинга «Максим». Заведение проработало всего несколько месяцев и было заменено новым итальянским рестораном «Сорренто».
Закрытия с продолжением.
В декабре стало известно, что ресторан «Колокольниковъ» у экопарка «Затюменский» прекратит работу не позднее февраля. По словам основательницы проекта Натальи Каранкевич, причиной стал спор с областным департаментом имущества, который потребовал досрочно освободить помещение.
Итоги года.
Большинство закрытий в Тюмени связано либо с коротким жизненным циклом новых проектов, либо с переформатированием бизнеса. Эксперты отмечают, что ресторанный рынок города остается конкурентным: не все концепции выдерживают проверку временем, а собственники все чаще делают ставку на новые форматы вместо сохранения старых брендов.