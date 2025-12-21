В тропиках и небе: где можно провести зимние каникулы в Пермском крае

Аэростаты прекрасно летают зимой.
Новый год — повод испытать новые впечатления. В Пермском крае зимой можно не только горы и тайгу, но кусочек тропического рая с динозаврами. Куда стоит съездить в январе — в обзоре URA.RU.
В тропиках с динозаврами.
В Красновишерске на самом севере Прикамья есть уголок тропического леса. Оранжерея находится на территории Музея природы заповедника Вишерский. Здесь собраны более 50 видов растений со всего света, а среди редких цветов прячутся фигуры динозавров.
Рядом с музеем начинается экотропа «Легенды Вишеры», которая познакомит гостей с миром тайги. Чтобы прогуляться по ней, не обязательно иметь выносливость заядлых туристов, которые уходят в многодневные походы. Зато впечатлений и новых знаний получите предостаточно.
В палатке в горах.
Для любителей зимнего экстрима и гор пермские турфирмы организуют походы. Длинные каникулы позволяют не только подняться на популярные и несложные Полюд и Ветлан, но и отправиться в пятидневное путешествие с ночевками в зимних палатках. Среди возможных маршрутов, например, нацпарк «Таганай». Туристы поднимутся на легендарные вершины хребта: Двуглавая сопка, Откликной гребень и гора Круглица, посетят Долину сказок и самую высокогорную метеостанцию на Урале.
В пещерном городе.
Посещение Пещерного города можно легко совместить с выездом на горнолыжный курорт «Губаха». За пять-семь часов с помощью гидов курорта вы осмотрите не только пещеры и гроты, но также услышите истории от настоящего спелеолога. Еще одна локация, включенная в посещение — смотровая площадка горы Ладейной и пещера Ладейная.
В небе.
Совершить полет на воздушном шаре можно будет в Кунгуре 5−6 января, где пройдет фестиваль «Счастье в небе». В программе, кроме прочего, привязанные полеты в порядке живой очереди, а также свободные полеты по предварительной записи. Бронировать места в группе «Полет на шаре. Счастье В небе» в соцсети «ВКонтакте». Там же можно договориться об индивидуальных полетах и в любой другой день.