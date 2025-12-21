В тропиках и небе: где можно провести зимние каникулы в Пермском крае

Совершить полет на воздушном шаре можно будет в Кунгуре 5−6 января, где пройдет фестиваль «Счастье в небе». В программе, кроме прочего, привязанные полеты в порядке живой очереди, а также свободные полеты по предварительной записи. Бронировать места в группе «Полет на шаре. Счастье В небе» в соцсети «ВКонтакте». Там же можно договориться об индивидуальных полетах и в любой другой день.