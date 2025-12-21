На улице Михайлова на юго-востоке столицы построят дом по реновации

В рамках программы реновации на юго-востоке Москвы утвержден проект многоквартирного дома на 99 квартир, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
«Эксперты выдали положительное заключение по проекту жилого дома, который планируют возвести в рамках программы реновации в Рязанском районе на юго-востоке столицы. По завершении строительства новоселы получат 99 готовых к переезду квартир с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан», — отметил Щербаков.
Новое здание возведут на месте расселенной пятиэтажки по адресу: улица Михайлова, земельный участок 38. Жители будущего дома получат все преимущества развитой инфраструктуры района. Рядом расположены остановки общественного транспорта, что обеспечивает удобную транспортную доступность. В шаговой доступности от дома находятся поликлиники, школы и детские сады. Этот проект позволит не только обновить жилой фонд района, но и повысить качество городской среды для его жителей.
Все строительные и отделочные работы будут выполнены с использованием современных безопасных материалов в соответствии со стандартами программы реновации. В дворовом пространстве предусмотрены детские и спортивные площадки для комфортного отдыха жителей.
Ранее Иван Щербаков также сообщил о согласовании проекта строительства многоквартирного дома на 5-й Кожуховской улице, земельный участок 33. Новый дом в Южнопортовом районе будет односекционным и рассчитан на 184 квартиры, каждая из которых будет оснащена необходимыми для переезда элементами, включая светильники и сантехнику.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы ее реализации.