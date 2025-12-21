На улице Михайлова на юго-востоке столицы построят дом по реновации

Новое здание возведут на месте расселенной пятиэтажки по адресу: улица Михайлова, земельный участок 38. Жители будущего дома получат все преимущества развитой инфраструктуры района. Рядом расположены остановки общественного транспорта, что обеспечивает удобную транспортную доступность. В шаговой доступности от дома находятся поликлиники, школы и детские сады. Этот проект позволит не только обновить жилой фонд района, но и повысить качество городской среды для его жителей.