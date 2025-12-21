Ричмонд
В КНР прошли туристические роудшоу «Путешествуй в Узбекистан»

Мероприятия, организованные в рамках программы «Года туризма Узбекистана в Китае», объединили более 200 ведущих туристических компаний городов Ханчжоу и Сучжоу.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В КНР прошли туристические роуд-шоу «Путешествуй в Узбекистан», сообщает Комитет по туризму РУз.

«В городах Ханчжоу и Сучжоу состоялись туристические роуд-шоу “Путешествуй в Узбекистан”, которые проводятся в рамках программы “Года туризма Узбекистана в Китае”», — говорится в сообщении.

Мероприятия объединили более 200 ведущих туркомпаний Ханчжоу и Сучжоу, представителей гостиничного бизнеса и частных авиакомпаний.

Участникам рассказали о туристическом потенциале республики, в том числе новых турмаршрутах и локациях в Наманганской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

На полях мероприятий также организовали В2В-сессии, в ходе которых туркомпании и регионы Узбекистана и Китая достигли договоренности по привлечению туристов в новом 2026 туристическом сезоне.