Игорь Николаев не может найти слушателей его песен о любви перед Новым годом

Пик ноябрьской востребованности Игоря Николаева, когда его гонорар взлетел до 10 миллионов рублей за час, оказался мимолётным. Как стало известно, в последние две недели декабря артист оказался одним из самых «свободных» на рынке. Чтобы заполнить пустующие даты, команда композитора вынуждена была пойти на резкое снижение — вдвое, до 5 миллионов. Об этом сообщил Mash.