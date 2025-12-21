Ричмонд
Игорь Николаев не может найти слушателей его песен о любви перед Новым годом

Пик ноябрьской востребованности Игоря Николаева, когда его гонорар взлетел до 10 миллионов рублей за час, оказался мимолётным. Как стало известно, в последние две недели декабря артист оказался одним из самых «свободных» на рынке. Чтобы заполнить пустующие даты, команда композитора вынуждена была пойти на резкое снижение — вдвое, до 5 миллионов. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Менеджмент, рассчитывавший на продолжение «концертного марафона», который певец держал, несмотря на состояние здоровья, оказался не готов к такому внезапному охлаждению публики. Свободны даже слоты на саму новогоднюю ночь, и артист готов к серьёзным уступкам.

При этом бытовые требования остаются на уровне «звезды»: строгий набор закусок, алкоголь (Jack Daniel’s и малиновое вино) и безальтернативный Mercedes S-класса. Упакованные костюмы ждут своего часа, но их доставка обойдётся заказчику в дополнительные 6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников рабочий график артистов постепенно заполняется корпоративами и вечеринками. В этом году самые высокие гонорары у Сергея Шнурова и его группы «Ленинград», чье выступление на вечер кутежа оценивается в 26,5 млн рублей, тогда как годом ранее стоимость концерта составляла 25 млн рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.