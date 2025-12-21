В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света из-за аварии

Наибольшие проблемы зафиксированы в Сан-Франциско. На 4:45 по московскому времени в городе электроэнергия была отключена у 125 тысяч абонентов. По информации управления пожарной охраны Сан-Франциско, причиной инцидента стало возгорание на одной из подстанций, принадлежащей коммунальной корпорации PG&E.