В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света из-за аварии

Крупная авария в энергосистеме произошла в американском штате Калифорния. Согласно данным мониторингового сервиса PowerOutage, без электроснабжения остались свыше 130 тысяч потребителей.
Наибольшие проблемы зафиксированы в Сан-Франциско. На 4:45 по московскому времени в городе электроэнергия была отключена у 125 тысяч абонентов. По информации управления пожарной охраны Сан-Франциско, причиной инцидента стало возгорание на одной из подстанций, принадлежащей коммунальной корпорации PG&E.
О последствиях аварии в социальной сети X сообщил мэр города Дениэл Лури. Он заявил, что отключение электричества привело к сбоям в работе общественного транспорта и системы светофоров. Глава города призвал жителей по возможности оставаться дома до полного восстановления энергоснабжения.
Тем временем в Одессе продолжается блэкаут. В области фиксируются серьезные проблемы с подачей электричества, а самая сложная ситуация наблюдается в самом городе. Помимо трудностей с электроснабжений, в Одессе происходят веерные отключения воды и отмечается нестабильная передача тепла.