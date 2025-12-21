Россиянам напомнили, как оплачивается работа в новогодние праздники

Работодатели обязаны удваивать оплату труда своих подчиненных, если они выходят на работу в выходные или новогодние праздники. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
«Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере. Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты», — сообщил эксперт.
Он уточнил, что подобные правила написаны в Трудовом кодексе России.
По словам Машарова, в двойном размере должны оплачиваться все дни новогодних каникул. То есть с 31 декабря по 11 января 2026 года.
Также у сотрудника есть возможность вместо двойных гонораров взять отгул. Причем оплачиваемый. Как пояснил Машаров, в подобном случае за выход на смену ему начисляется обычная зарплата, а дополнительный день отдыха не оплачивается.
Прежде KP.RU сообщал, что среди россиян провели соцопрос на тему того, какие планы они строят на новогодние праздники. Согласно результатам опроса, каждый пятый гражданин собирается трудиться в праздничные дни. При этом работать в данный период намерены преимущественно мужской пол.
Как известно, в 2026 году российских граждан ждут по-настоящему длинные новогодние выходные. Они продлятся аж 12 дней подряд. В связи с этим специалисты рассказали, в какой период года лучше всего брать отпускные дни. По их словам, самый невыгодный месяц для отдыха окажется январь. А вот июль будет идеален для таких планов. По какой причине лучше выбирать второй месяц лета читайте на сайте издания.
KP.RU ранее проинформировал, как в российских школах намерены провести Новый год. Известно, что один из самых главных дней в году празднуется по-разному. Это могут быть как дискотеки, так и проведение тематических уроков. В Министерстве просвещения России подчеркнули, что решение о проведении подобных мероприятий принимаются властями регионов.
Недавно в Общественной палате РФ объяснили, имеет ли работодатель право вызывать сотрудников на работу по собственной инициативе в праздничные дни. Член комиссии ОП Машаров подчеркнул, что такой возможности у работодателей нет. Однако существуют отдельные профессии, для которых предусмотрены исключения. Например, работников экстренных служб могут привлечь к работе без их согласия.