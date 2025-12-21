Россиянам напомнили, как оплачивается работа в новогодние праздники

Как известно, в 2026 году российских граждан ждут по-настоящему длинные новогодние выходные. Они продлятся аж 12 дней подряд. В связи с этим специалисты рассказали, в какой период года лучше всего брать отпускные дни. По их словам, самый невыгодный месяц для отдыха окажется январь. А вот июль будет идеален для таких планов. По какой причине лучше выбирать второй месяц лета читайте на сайте издания.