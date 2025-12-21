Ричмонд
СК РФ завёл дело после исчезновения мальчика и трёх девочек в Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения четырёх детей в Самарской области по статье «Убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетнего». Речь идёт о десятилетнем мальчике и трёх девочках в возрасте пяти, десяти и одиннадцати лет, которые не вернулись домой после прогулки накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ региона.

Источник: Life.ru

«Безенчукским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. “а”, “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что на месте происшествия работают криминалисты, а полиция совместно с волонтёрами принимает все меры для установления местонахождения детей. Поиски продолжаются, в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия.

Ранее полиция Самарской области начала поиск четырёх детей, которые не вернулись с прогулки в посёлке Безенчук. Розыск ведут сотрудники местного ОМВД совместно с Росгвардией и волонтёрскими организациями, включая «Лизу Алерт». Сигнал о пропаже поступил от родителей детей: десятилетнего мальчика и трёх девочек 2015, 2020 и 2014 годов рождения.

