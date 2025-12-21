СК РФ завёл дело после исчезновения мальчика и трёх девочек в Самарской области

«Безенчукским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. “а”, “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что на месте происшествия работают криминалисты, а полиция совместно с волонтёрами принимает все меры для установления местонахождения детей. Поиски продолжаются, в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия.
Ранее полиция Самарской области начала поиск четырёх детей, которые не вернулись с прогулки в посёлке Безенчук. Розыск ведут сотрудники местного ОМВД совместно с Росгвардией и волонтёрскими организациями, включая «Лизу Алерт». Сигнал о пропаже поступил от родителей детей: десятилетнего мальчика и трёх девочек 2015, 2020 и 2014 годов рождения.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.