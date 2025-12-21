СК РФ завёл дело после исчезновения мальчика и трёх девочек в Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения четырёх детей в Самарской области по статье «Убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетнего». Речь идёт о десятилетнем мальчике и трёх девочках в возрасте пяти, десяти и одиннадцати лет, которые не вернулись домой после прогулки накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ региона.