Экономист объяснил, почему россиянам не стоит опасаться надвигающейся волны сокращений

Эксперт признал, что с лета 2024 года количество увольнений действительно возросло, а среднее время поиска новой работы превысило два месяца. Однако, по его словам, пик негативного тренда уже пройден.
«На данный момент этот рост прекратился. То есть, наиболее тревожные времена на рынке труда — это был конец лета, осень. Сейчас мы не видим продолжающихся высоких темпов роста увольнений. Этого сейчас нет», — заявил Зубец.
Он объяснил стабилизацию рынка мощным бюджетным импульсом. Огромные финансовые вливания в экономику через оборонные заказы и инфраструктурные проекты создают спрос на рабочую силу и компенсируют тенденцию к сокращениям.
Ранее эксперт по трудоустройству назвала категории работников, которым в 2026 году грозит сокращение. По её словам, в ближайшее время волны увольнений затронут офисный персонал из-за оптимизации расходов после избыточного найма.
