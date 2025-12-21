Ричмонд
В Башкирии спасли из пожара троих взрослых и двоих детей

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре в Благовещенском районе.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 21 декабря, в Благовещенске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, пожар начался на первом этаже дома на улице Чистякова. Прибывшие спасатели спасли пять человек, среди которых было двое детей. Еще десять жильцов эвакуировались самостоятельно.

Огонь удалось потушить на площади пяти квадратных метров. В пожаре никто не погиб и не пострадал.

