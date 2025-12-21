Мотоциклы, лизинговые авто: изменился список мобилизации транспорта

Теперь в перечне сказано, что это «все транспортные средства организаций». В том числе это и техника, взятая в лизинг. Как и ранее, организации, получив соответствующие документы из военкомата, должны сформировать комплект запчастей к каждому транспортному средству, но немного изменен состав этого комплекта.