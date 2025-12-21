Мотоциклы, лизинговые авто: изменился список мобилизации транспорта

«В мирное время проводятся мероприятия, связанные с учетом транспортных средств, которые будут предоставляться Вооруженным Силам Республики Беларусь, другим войскам, воинским и специальным формированиям… в период мобилизации и в военное время», — в частности сказано в документе.
Ранее мобилизации подлежали все транспортные средства государственных органов и других организаций (независимо от форм собственности), которые являются собственниками этих транспортных средств или владеют ими на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Теперь в перечне сказано, что это «все транспортные средства организаций». В том числе это и техника, взятая в лизинг. Как и ранее, организации, получив соответствующие документы из военкомата, должны сформировать комплект запчастей к каждому транспортному средству, но немного изменен состав этого комплекта.
В комплект теперь входит «оборудование для перевозки личного состава», то есть съемные сидения. Это касается только бортовых автомобилей и автофургонов.
Расширен и перечень транспортных средств, которые в военное время граждане должны будут передавать армии. Туда добавлены мотоциклы.
Более того, если ранее шла речь только о сухопутных машинах, то теперь добавлена строчка «маломерные суда, подлежащие государственной регистрации».