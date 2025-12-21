Россиянкам рассказали, как привести кожу в порядок и сиять ярче всех за новогодним столом

Если до праздника неделя, важно наладить базовые привычки: добавить сна, сократить алкоголь, солёную пищу и ночные перекусы. В уходе стоит использовать мягкое очищение, лёгкое отшелушивание 1−2 раза в неделю и обязательное увлажнение. За 5−7 дней можно сделать щадящую салонную процедуру, например, атравматичную чистку, оставив несколько дней на восстановление.
Когда остаётся 2−3 дня, акцент нужно сместить на деликатное увлажнение и снятие раздражения. Врач советует отказаться от новых кислот, ретиноидов и скрабов, чтобы не спровоцировать покраснение. Оптимальна схема: мягкое очищение, бесспиртовой тоник, увлажняющая сыворотка и плотный крем.
В сам праздник, 31 декабря, важно не перегружать кожу.
«В день праздника важно не перегружать кожу и макияжем, и уходом. Чем больше слоёв кремов, масел и праймеров, тем выше риск, что тон начнет скатываться, особенно если вечером будет жарко и душно. Гораздо лучше работает компактная схема: мягкое очищение, увлажнение, немного праймера по зонам и не слишком плотный тон, который не забивает поры и не подчёркивает морщины», — посоветовала Ильчук.
