Россиянкам рассказали, как привести кожу в порядок и сиять ярче всех за новогодним столом

«В день праздника важно не перегружать кожу и макияжем, и уходом. Чем больше слоёв кремов, масел и праймеров, тем выше риск, что тон начнет скатываться, особенно если вечером будет жарко и душно. Гораздо лучше работает компактная схема: мягкое очищение, увлажнение, немного праймера по зонам и не слишком плотный тон, который не забивает поры и не подчёркивает морщины», — посоветовала Ильчук.