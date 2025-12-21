Ричмонд
Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман

РИА Новости: умер историк и философ Владимир Грусман.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Скончался бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, сообщили РИА Новости в музее.

«Скончался Владимир Моисеевич Грусман», — сообщила собеседница агентства.

Владимир Грусман — историк, философ, музеевед, доктор педагогических наук. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. В 1974—1991 годы был старшим научным сотрудником Государственного музея этнографии народов СССР, в 1991—1999 годы — заместитель директора по общим вопросам. В 1999—2019 годы был директором Российского этнографического музея, в 2019—2020 годы — советник директора.