Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман

Владимир Грусман — историк, философ, музеевед, доктор педагогических наук. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. В 1974—1991 годы был старшим научным сотрудником Государственного музея этнографии народов СССР, в 1991—1999 годы — заместитель директора по общим вопросам. В 1999—2019 годы был директором Российского этнографического музея, в 2019—2020 годы — советник директора.