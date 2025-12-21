Казахстанцы пытались продать радиоактивный уран, но об этом узнали в КНБ

Все трое признали вину в преступлении в суде. Суд приговорил двух актюбинцев за продажу урана к 2 годам лишения свободы. Их подельник из Шымкента получил на полгода больше, так как ранее уже имел судимость, и в деле был признан рецидив. По приговору суда уран будет уничтожен.