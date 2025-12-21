Казахстанцы пытались продать радиоактивный уран, но об этом узнали в КНБ

Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Узбекистана незаконно приобрел обедненный уран весом 958,7 граммов. Затем он сообщил своему приятелю из Шымкента, что имеет возможность продать радиоактивное вещество. Приятель рассказал об этом своим знакомым из Актобе, которые начали искать потенциальных покупателей урана среди своих знакомых.
В сентябре гражданин Узбекистана передал обедненный уран жителю Шымкента. Тот, в свою очередь, передал товар актюбинцам, которые перевезли уран в Актобе из Шымкента в багажнике автомобиля Chevrolet Tracker. О всей этой истории стало известно Комитету национальной безопасности (КНБ). Спецслужба ввела в дело подставного покупателя, снабдив его муляжом денежных средств.
Подставной покупатель встретился с продавцами в лесополосе за городом. В ходе спецоперации КНБ жителя Шымкента и двух актюбинцев задержали. Изъятое вещество отправили на экспертизу, которая показала, что объект изготовлен из радиоактивного вещества и является обедненным ураном.
Все трое признали вину в преступлении в суде. Суд приговорил двух актюбинцев за продажу урана к 2 годам лишения свободы. Их подельник из Шымкента получил на полгода больше, так как ранее уже имел судимость, и в деле был признан рецидив. По приговору суда уран будет уничтожен.