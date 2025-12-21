Ричмонд
Рейс из Хабаровска в Москву задержали по техническим причинам

Вылета ожидают 376 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Хабаровск задержали вылет рейса, следующего в Москву. Самолет должен был отправиться в 14:35 по местному времени, однако вылет перенесли из-за технических причин. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

По данным надзорных органов, отправления ожидают 376 пассажиров. Расчетное время вылета назначено на 18:35. Все это время люди находятся в здании аэропорта.

Хабаровская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Сотрудники ведомства следят за тем, чтобы пассажирам были предоставлены все обязательные услуги в соответствии с законом. По данным прокуратуры, на данный момент жалоб от людей не поступало.

В прокуратуре напомнили, что в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону горячей линии 8 924 201−57 60.