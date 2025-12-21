Рейс из Хабаровска в Москву задержали по техническим причинам

Хабаровская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Сотрудники ведомства следят за тем, чтобы пассажирам были предоставлены все обязательные услуги в соответствии с законом. По данным прокуратуры, на данный момент жалоб от людей не поступало.