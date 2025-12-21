«Хороший вкус!»: пожилой омич пристрастился к бесплатному коньяку и дорогому виски

Воришку с хорошим вкусом поймали сотрудники омской полиции. Неоднократно судимый пожилой омич предпочитал воровать исключительно коньяк и виски в супермаркете на улице Куйбышева. Его привычка к дорогим напиткам обошлась магазину в 16900 рублей.
В омскую полицию обратились работники супермаркета, расположенного на улице Куйбышева. Они рассказали, что задержали мужчину, пытавшегося покинуть торговый зал, не рассчитавшись за алкогольную продукцию. Стоимость 6 бутылок коньяка и виски составила 6 200 рублей. Оказалось, что это не единственная кража, совершенная задержанным гражданином. Накануне 64-летний мужчина трижды приходил в магазин и похищал алкогольные напитки с витрины, прятал товар в карманы верхней одежды и покидал торговое помещение. Стоимость похищенных 9 бутылок коньяка составила 10 700 рублей.
Любитель элитных напитков оказался знаком полицейским — ранее он был неоднократно судим за кражи и мошенничество. В настоящее время на воришку с хорошим вкусом возбуждены уголовные дела статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Также полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории областного центра.