«Хороший вкус!»: пожилой омич пристрастился к бесплатному коньяку и дорогому виски

Любитель элитных напитков оказался знаком полицейским — ранее он был неоднократно судим за кражи и мошенничество. В настоящее время на воришку с хорошим вкусом возбуждены уголовные дела статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Также полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории областного центра.