Андрей Прошунин исполнит новогодние желания юных жителей Сочи

Трое детей из Сочи получат подарки по акции «Елка желаний».

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В рамках акции «Елка желаний» Андрей Прошунин исполнит мечты трех юных жителей Сочи — Кати, Димы и Араика. Дети написали о своих самых заветных желаниях, веря в новогоднее чудо и возможность их исполнения.

«Проект “Елка желаний” направлен на то, чтобы подарить радость детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и исполнить их мечты в преддверии Нового года. Акция охватывает детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

По словам Андрея Прошунина, участие в акции — это возможность подарить детям веру в чудеса и доброе будущее. Он подчеркнул, что для ребят это не просто подарки, а подтверждение того, что мечты сбываются, а мир полон добра.