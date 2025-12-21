Андрей Прошунин исполнит новогодние желания юных жителей Сочи

В рамках акции «Елка желаний» Андрей Прошунин исполнит мечты трех юных жителей Сочи — Кати, Димы и Араика. Дети написали о своих самых заветных желаниях, веря в новогоднее чудо и возможность их исполнения.
«Проект “Елка желаний” направлен на то, чтобы подарить радость детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и исполнить их мечты в преддверии Нового года. Акция охватывает детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.
По словам Андрея Прошунина, участие в акции — это возможность подарить детям веру в чудеса и доброе будущее. Он подчеркнул, что для ребят это не просто подарки, а подтверждение того, что мечты сбываются, а мир полон добра.