В Хабаровском крае шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Инцидент произошёл 21 декабря в многоквартирном доме по улице Ленина. По предварительным данным, в момент происшествия дошкольница оставалась дома с младшей сестрой без присмотра взрослых. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ребёнок получил травмы и был оперативно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.
Прокуратура района имени Лазо организовала проверку по факту случившегося. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами, взяты на контроль надзорным ведомством.