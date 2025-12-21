Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В посёлке Переяславка района имени Лазо шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Инцидент произошёл 21 декабря в многоквартирном доме по улице Ленина. По предварительным данным, в момент происшествия дошкольница оставалась дома с младшей сестрой без присмотра взрослых. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ребёнок получил травмы и был оперативно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

Прокуратура района имени Лазо организовала проверку по факту случившегося. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами, взяты на контроль надзорным ведомством.