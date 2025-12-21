Ричмонд
Полиция просит неравнодушных омичей помочь в розыске пропавшей 13-летней девочки

Вчерашним вечером школьница ушла на тренировку из дома на улице Малунцева, и до сих пор не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской полиции просят помощи у омичей в поисках 13-летней Спиркиной Василисы. Известно, что девочка ушла из дома по улице Малунцева вечером, 20 декабря, с тех пор ее никто не видел.

Омская полиция устанавливают местонахождение Спиркиной Василисы 2012 года рождения. С заявлением о розыске обратилась мать 13-летней девочки. Вечером дочь ушла на тренировку из дома на улице Малунцева, но до сих пор не вернулась, на связь не выходит. Правоохранители опубликовали приметы школьницы: на вид 13 лет, рост 152 см, русые волосы ниже плеч, худощавого телосложения, зелено-карие глаза, на носу родинка. Была одета: черная длинная куртка, сиреневая шапка, черные брюки и такого же цвета кофта. Если кто-то из омичей располагает информацией, которая поможет разыскать Василису Спиркину, ему необходимо позвонить в полицию по телефонам: 102, 79−36−02.