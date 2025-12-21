ИИ-продавец добился выручки, но ошибок всё ещё много

Эксперимент стартовал летом прошлого года в офисе Anthropic в Сан-Франциско. Тогда ИИ-продавец по имени Клаудиус не справился с задачей: продавал товары почти бесплатно, терял деньги и легко поддавался на уговоры сотрудников. Во втором этапе проект расширили — киоски появились в Нью-Йорке и Лондоне, а вместо старой модели использовали более мощные версии Claude.