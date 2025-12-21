Масочный режим введен в нижегородских больницах и поликлиниках

18 школ и 3 детских сада закрыты на карантин из-за вспышки заболеваемости. В некоторых образовательных учреждениях учебный и воспитательный процесс приостановлен частично, таких почти 9% от общего числа. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Всего за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 23 тысячи случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. В основном болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет и от 7 до 14.
В больницах и поликлиниках введен масочный режим, усилены режимы дезинфекции, разделены потоки пациентов.