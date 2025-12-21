Со вторника в Перми расширится зона платных парковок

Новые парковки появятся появятся на ул. Матросова от ул. Монастырской до ул. Советской; ул. Советская от ул. Попова до дома № 10 по ул. Крисанова; ул. Свердловская от ул. Монастырской до ул. Советской; ул. Окулова от ул. Плеханова до ул. Петропавловской; ул. Хохрякова от ул. Окулова до ул. Петропавловской; ул. Хохрякова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской; ул. Петропавловская от ул. Плеханова до ул. Окулова; ул. Ленина от ул. Плеханова до вокзала «Пермь-II»; ул. Толмачева от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Также платными станут зоны проезда в ЖК «Гулливер» от дома № 54, вдоль домов № 52 Б, 52 В, 48 В, 48 Б, 56 Д по ул. Революции до дома № 50 по ул. Революции.